Skatteminister på Ribe-visit i skyggen af bombe

Landets nye skatteminister Morten Bødskov, (S), fik mandag ved middagstid en grundig rundvisning hos Skattestyrelsen i Ribe, og her fik han et godt indtryk af en topmoderne organisation, som nu tæller 300 skattemedarbejdere, som har deres arbejdsplad

- Derfor har vi kaldt alle medarbejdere sammen, og alle de medarbejdere, som har haft brug for én til én-samtaler har fået det. Jeg har haft grædende medarbejdere på mit kontor, så denne sag har påvirket os meget, understreger hun.

Karin Bergen, direktør i Skat supplerede ministeren og understregede, at bombeattentatet mod Skat ikke kun har påvirket de 60-70 medarbejdere, som arbejder på det ramte kontor i København.

- Denne bombesprængning har naturligt nok ført til skærpet opmærksomhed og overvågning - ikke kun i København, men også i Ribe. Det har i høj grad påvirket medarbejderne, men ledelsen har tacklet situationen på den rigtige måde. Det er ved at tale åbent om det, og de medarbejdere, der har haft brug for psykologhjælp har fået det tilbudt, konstaterede Morten Bødskov i kølvandet på rundvisningen i Ribe.

RIBE: Besøget fandt sted i skyggen af det bombeattentat, som i tirsdags ramte Skattestyrelsen i København, og netop denne kriminelle handling og den utryghed det har skabt hos medarbejdere i Skat var også oppe at vende, da landets nye skatteminister Morten Bødskov, (S) sammen med sit partis skatteordfører Troels Ravn mandag ved middagstid fik en større rundvisning hos Skattestyrelsen i Ribe.

Skatteminister Morten Bødskov betegnede efter sin rundvisning hos Skattestyrelsen i Ribe denne som en topmoderne organisation i nye flotte, fysiske rammer. Han slog samtidig fast, at det arbejde Skattestyrelsen udfører er en "livsnerve i det danske velfærdssamfund".

Grundig orientering

Rundvisningen hos Skattestyrelsen i Ribe gav Morten Bødskov og Troels Ravn indblik i det arbejde, der udføres med udgangspunkt i den gamle amtsgård i Ribe. Blandt andet fik ministeren en grundig orientering om opkrævningen af personskatter og selvangivelsen. Det var underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig, som stod for denne orientering.

- Vi opkræver over 500 milliarder kroner i personskatter. Det dækker mere end halvdelen af statens indtægter, konstaterede Karoline Klaksvig og slog fast, at Skattestyrelsen i Danmark råder over verdens mest digitaliserede og brugervenlige personskattesystem.

Karoline Klaksvig orienterede også ministeren om de redskaber Skattestyrelsen har taget i brug for at forhindre snyd og uregelmæssigheder i forbindelse med årsopgørelsen.

Der er således etableret 35 såkaldte stopklodser, som krydstjekker de oplysninger borgerne kan rette i årsopgørelsen. Hvis indberetningerne er ulogiske - f.eks., at en skatteyder har uforholdsmæssigt store fradrag i forhold til sin indtægt, bliver borgerens indberetning blokeret. Det skete i flere end 20.000 indberetninger for indkomståret 2018, konstaterede Karoline Klaksvig.