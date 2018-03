Skattedirektørens drømmejob lå i Ribe: Jeg kan næsten ikke se et vigtigere job lige nu

Karin Bergen tiltrådte 1. januar som ny direktør for Skattestyrelsens afdeling for personskat med ansvar for op til 1400 medarbejdere. Trods tallene i CPR-nummeret har lysten til at arbejde aldrig været større, og med drømmejobbet på Amtsgården i Ribe har Karin Bergen fået det, hun selv kalder et af de vigtigste job lige nu.