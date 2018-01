Skattecenter Ribe får fint ministerbesøg

Ribe: Når skatteminister Karsten Lauritzen(V) på mandag besøger Skattecenter Ribe på den tidligere Amtsgård på Sorsigvej, så er det for at se nærmere på de forhold, der over de kommende år skal rumme yderligere 60 medarbejdere til skattecentret frem mod 2021.

Skatteministeren redegjorde for planerne tilbage i sommeren, og med de nye medarbejdere på plads, så vil Skattecenter Ribe rumme ikke færre end 290 medarbejdere. For Karsten Lauritzen er det vigtigt, at udflytningerne bliver en succes, og af samme årsag er han en flittig besøgende på de nye skattecentre rundt om i Danmark.

Netop i Ribe ved ministeren, at man på den gamle Amtsgård har haft succes med at integrere mange forskellige medarbejdere, og det er dette, han blandt andet vil ud og høre mere om, fortæller Carl Holst, der ledsager skatteministeren på rundturen.

- Vi har kunnet konstatere, at man her har formået at få nye medarbejdere til både SKAT og Færdselsstyrelsen, og det, at man har haft held med at tiltrække så mange medarbejdere til stillinger i Ribe gør, at vi derfor er helt trygge ved at tilføre yderligere 60 medarbejdere til Ribe, siger Carl Holst, der både kalder det gavnligt og glædeligt, at der endnu engang rekrutteres nye folk til Ribe.

- Det er godt for både byen og for hele oplandet. Der kommer lys i flere vinduer på Amtsgården, og for mig, der gennem mange år har arbejdet for udflytningerne og som bor tæt på Ribe, har min gang i byen og er valgt i dette område, så er det en rigtig god fornemmelse at komme til at vise skatteministeren rundt derude, siger Carl Holst.