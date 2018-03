Skat i Ribe ruster sig: Al mandskab kaldes ind og ingen får ferie

Skattecentret har holdt til i Amtsgården siden 2007.I Ribe håndterer skattemedarbejderne personbeskatning og udlandsforhold. I centret sidder 157 ansatte klar fra mandag til at besvare spørgsmål om årsopgørelsen. Skat forventer, at der skal besvares 80.000 opkald i løbet af næste uge. En tredjedel af dem besvares af kundeservicecentret i Ribe.

Skats stemme sidder i Ribe

Foran en computer sidder en af Skats stemmer. Hun hedder Louise Toft Timmermand, og det er blandt andet hende, der har indtalt flere af de over tusind automatiske speaks, som rigtig mange danskere i den kommende tid kommer til at høre. Hun forventer, at næste uge bliver intens.

- Vi kommer til at arbejde i længere tid for at hjælpe de mange, der henvender sig. Det er nu, vi har allermest travlt og nu, at de fleste danskere er opmærksom på, at vi eksisterer, smiler hun.

Torsdag middag er der ingen ventetid for at komme igennem med spørgsmål til skattemedarbejderne i Ribe. Mandag forventer funktionsleder Poul Korsholm Nielsen, at det vil tage mellem ti og 12 minutter. Man vil endda kunne risikere at blive afvist, fordi alle linjer er optagede.