Skarvkonflikt ved Vadehavet forbi: Nu må Gert igen skyde alle dem han vil

Efter længere tids tovtrækkeri med Naturstyrelsen har konsortieejer fra Ribe Vesterå, Gert Mikkelsen, igen fået lov til at regulere skarven ved Kammerslusen og et omkringliggende område i Vildtreservat Vadehavet. Og ikke kun to om dagen, som en tidligere tilladelse lød på, men alle dem han vil.

23. januar 2019 ændrede Naturstyrelsen så pludselig holdning og indkaldte Gert Mikkelsen til et møde, hvor man blev enige om at se fremad og få afklaret behovet for regulering af skarven i Vadehavet, og han tror på, at situationens alvor måske er gået op Naturstyrelsen i København, der tidligere i fuld alvor har foreslået, at man kunne spænde et net over den 800 meter lange åstrækning fra diget og ud i Vadehavet for at beskytte fiskene mod skarv.

Siden 2004 havde han fået tilladelser fra både Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen til at regulere skarv omkring Kammerslusen og videre ud i Vadehavet for på den måde at holde den store bestand af skarv i ave.

I efteråret 2018 fik Gert Mikkelsen pludselig afslag fra Naturstyrelsen på sin ansøgning om regulering vest for diget med den begrundelse, at området er en del af Vildtreservat Vadehavet, og at man ved regulering ville forstyrre alt andet dyreliv i reservatet.

- Nu er det stort set blevet som før, så jeg kan skyde alle dem jeg vil. Eneste forskel er, at jeg både skal søge tilladelse udenfor diget og indenfor diget, men jeg er rigtig glad for, at vi har fået løst problemstillingen, siger Gert Mikkelsen.

Ifølge EU's fuglebeskyttelsesdirektiv er det forbudt at drive egentlig jagt på skarven i Danmark, men der kan gives dispensation til at skyde skarver, hvis de gør omfattende skade.Omkring 1870'erne blev skarven udryddet som dansk ynglefugl, blandt andet fordi fiskerne betragtede den som en konkurrent.

Ændret holdning

- Det er som om, at man fra statens side generelt har ændret holdning til skarven og har indset, hvor meget skade den gør, og at den udrydder fiskebestande rundt omkring i Danmark, siger Gert Mikkelsen og forklarer, at han skyder omkring fem-seks skarver, når han er i området.

- Det drejer sig ikke om at skyde så mange som muligt eller udrydde dem. Det handler om at regulere antallet, så de holdes væk fra åløbet og fiskeynglen, og det er ved at skyde den lokale bestand, at den bedste virkning opnås. Og jeg er glad for, at jeg nu igen kan gøre, som jeg altid har gjort, siger Gert Mikkelsen og forklarer, at fiskeynglen i området blandt andet består af snæbel, laks, havørred og ål, og at skarven tager alt hvad der er, hvis den får lov.

Fra Naturstyrelsen Vadehavet bekræfter vildtkonsulent Thomas Iversen tilladelserne og uddyber, at de er givet efter vildtskadebekendtgørelsens § 15, stk. 1 nr. 3) for at beskytte snæblen uden for slusen, når den er sårbar over for prædation fra skarv.