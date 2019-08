Skarpladt politiaktion i Esbjerg midtby: Mødte talstærkt op

Esbjerg: Et øjenvidne kunne berette, at adskillige betjente stod klar med skarpladte automatvåben og lagde an til at storme en ejendom ved Knudedybet i Esbjerg Midtby.

- Der er tale om en trusselssag, hvor vi har mistanke om, at en mand er i besiddelse af et våben. Derfor mødte vi talstærkt op og anholdte manden, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Politiet modtog en anmeldelse fra modparten i sagen klokken 10:32. Der har været stridigheder mellem den anholdte mand og modparten i længere tid, og den 53-årige mand har ageret med tiltagende truende adfærd overfor modparten.

Tidligere på søndagen kulminerede det, da manden trak, hvad der for modparten lignede et håndvåben og pegede det i retningen af modparten. De er herefter gået hvert til sit, hvorefter politiet blev alarmeret.

Politibetjentene gjorde klar i længere tid foran ejendommen og foretog anholdelsen af manden klokken 12:56. Politet gennemsøgte lejligheden og fandt intet våben. Den 53-årige er dog stadig sigtet for våbenbesiddelse og for trusler på livet.