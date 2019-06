Skala live: Alexander Oscar fik sat gang i Ribe

På en smålunken forsommeraften var der god stemning og ditto vibrationer, da godt 1000 mest unge tilhørere var med til Skala live på Domkirkepladsen i Ribe. Aftenens første kunstner, 20-årige Alexander Oscar med band satte gang i vibrationerne og måske også i et pigehjerte eller to.

På Domkirkepladsen var der god stemning og ditto vibrationer, men til gengæld under halvt så mange tilhørere som sidste år, hvor Skala live trak cirka 2500 tilhørere. Fredag aften var der vel omkring 1000 på hele pladsen og på de omgivende restauranter, hvor man godt kunne finde en lun solfyldt plet og nyde en fadøl eller et glas vin.

RIBE: 12-årige Freja Løbner fra Ribe var i sit es og helt oppe at køre, da hun sammen med sin gode ven, Kasper, og en flok veninder og skolekammerater lyttede til 20-årige Alexander Oscar. Til Skala Live på Domkirkepladsen kunne Freja hurtigt synge med på en stor del af den unge popstjernes hits, som for avisens udsendte - årgang 1954 - er helt og aldeles ukendte.

Udenbys gæster

21-årige Mikkel Hansen fra Esbjerg, som arbejder som VVS'er, var hjemme og spise hos sine veninder, Natia og Randi i Ribe, og så skulle de i byen i Ribe bagefter.

- Så gik vi herned for at høre musik. Alexander Oscars sange er gode. Jeg har hørt nogen af dem før. Jeg er mest til pop og techno, så det her er ok, konstaterede han.

I den ældre ende af aldersspektret stod 70-årige Leif Kingo og 57-årige Randi Nielsen fra Padborg lidt tilbage på pladsen og lyttede til musikken.

- Vi er her, fordi vi er chauffører for vores plejebørn, som meget gerne ville til Ribe for at høre Skala live. De hører jo sådan noget musik, og det er helt fint med os. Men vi er lidt skuffede over, at der ikke er flere her i aften. Sidste år var der mange flere tilhørere, og vi har også været til Skala live i Esbjerg, hvor der var fuldt hus på Torvet, konstaterede Randi Nielsen.