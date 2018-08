Skal mobiltelefoner være forbudt i skolen?

Vi har været rundt i byen for at spørge de unge, hvad de ville synes om et eventuelt forbud af mobiltelefoner i skolen.

Leah Tosti, 11 år - Det ville være rarere, hvis mobiltelefoner blev forbudt i skolen. Det kan godt være lidt irriterende, hvis nogle bruger dem i timerne, selvom vi faktisk ikke må. Så det er også at bryde reglerne, når de gør det.

Signe Mai Tosti, 10 år - Det ville være fint, hvis mobiltelefoner blev forbudt i skolen, for det forstyrrer undervisningen, når folk bruger dem. Så kommer fokus på telefonen i stedet for læreren. Men det kunne godt blive kedeligt, hvis man kommer tidligt om morgenen og skal sidde og glo, fordi man ikke måtte have sin telefon med i skole.

Sofie Juul, 15 år - For mig ville det ikke gøre den store forskel, hvis man ikke måtte have telefoner med i skole. I min klasse skal de alligevel ligge i en kasse, fra man kommer om morgenen, til man har fri.

Cille Hjortnæs, 15 år - Det ville være irriterende, hvis man ikke måtte have telefonen med i skole. Man bruger den jo til mange ting - for eksempel også som lommeregner. I min klasse må vi gerne have telefoner i frikvartererne, og det er fint.

Ayhan Dönmez, 15 år - Det ville være irriterende, hvis vi ikke måtte have mobiltelefoner med i skole. I min klasse skal vi aflevere telefonerne i en kasse inden timen, men vi må gerne have dem i frikvartererne. Det er godt, at det er sådan.