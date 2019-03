Skal den lukkes eller fredes: Sønderho Feriekolonis fremtid er usikker

På budgetforliget i efteråret blev det besluttet at fjerne driftsbudgettet til Sønderho Feriekoloni fra 2021. Derfor har en arbejdsgruppe undersøgt, hvordan kolonien kan skaffe indtægter i vinterperioden svarende til de manglende driftsudgifter. Nu ligger resultaterne af undersøgelsen klar, og de viser, at Sønderho Feriekoloni har budgetkniven for struben.

Esbjerg Kommune: Der lød et ramaskrig blandt esbjergensere, da JydskeVestkysten i efteråret skrev, at Esbjerg Kommunes feriekolonier i Rendbjerg og Sønderho var i farezonen for at blive sparet væk. Anekdoterne strømmede ind fra alle de, som i barndommen havde besøgt kolonierne og politikerne lyttede. Begge kolonier blev reddet på målstregen.

Alligevel har Sønderho Feriekoloni igen budgetkniven for struben.

Siden efteråret har en arbejdsgruppe undersøgt, om det var muligt at øge Sønderho Feriekolonis indtægter, så kolonien kan overleve ved egen drift, men resultatet er negativt.

- Forvaltningen mener ikke, det er realistisk, at Sønderho Feriekoloni selv kan køre rundt økonomisk. Vi tager resultaterne til efterretning, og derfor ryger sagen tilbage til budgetforliget i efteråret, siger Jakob Lose (V), medlem af Børn & Familieudvalget.

Under budgetforhandlingerne i efteråret 2018 besluttede Byrådet at fjerne driftsbudgettet til Sønderho Feriekoloni på Fanø fra den 1. januar 2021. Det koster årligt 1.835.800 kroner at drive Sønderho Feriekoloni, og hvis kolonien skal bevares, skal pengene til driften findes på kommunens budgetforlig igen fra 2021 og frem, lyder det i arbejdsgruppens vurdering. Men det er ikke sikkert, at pengene bliver prioriteret.

- Hvis ikke der findes penge til kolonien fra 2021, så er den lukket, for vi har fjernet pengene, og derfor skal vi gøre noget aktivt for at ligge pengene ind i budgettet igen. Sønderho Feriekoloni står i en uafklaret situation, og det er aldrig rart, siger Diana Mose Olsen, (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Hun vil endnu ikke sige, om hun til efteråret vil læne mod fredning eller lukning, da afhænger af, hvilke andre udfordringer byrådet kommer til at stå overfor.

- Vi har fantastiske feriekolonier i kommunen, men vi må også erkende realiteterne, hvor vi vender hver en sten for at finde økonomi. Her er en opgave, som vi har vurderet, man godt kan skære fra, selvom det vil pine mig meget, siger Diane Mose Olsen.