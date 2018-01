Skal Ribes politi rykke på brandstationen?

Inden for et halvt år skal Lokalpolitiet i Ribe flytte fra den nuværende station på Tangevej til nye lokaler i Ribe, og der er flere rygter i spil i forhold til en fremtidig adresse.

Ribe: Imellem jul og nytår bakkede flyttebiler op til politigården i Ribe som led i at flytte en del af lokalpolitiets medarbejdere til nye arbejdspladser i blandt andet Vejen og Esbjerg.

De resterende medarbejdere skal foreløbigt blive i den store bygning på Tangevej, og spørgsmålet er, hvor de flyttes hen, når de sonderinger, der foregår netop nu, er forbi, og ledelsen i Syd- og Sønderjyllands politi kan tages en endelig beslutning.

Og det er en beslutning, som både lokale og politiet selv venter på, i det lejemålet på Tangevej er opsagt fra 1. januar, og derfor går der mange rygter omkring, hvordan en fremtidig løsning vil blive.

Leder af områdestation Nordvest, Lars Bjerregaard, som Lokalpolitiet i Ribe hører under pr. 1. januar, har ingen kommentarer til en ny station i Ribe, men har tidligere udtalt, at man endnu ikke har taget stilling til, om man bliver et halvt eller et helt år endnu på Tangevej, men ifølge stabschef Lene Roesen, Syd- og Sønderjyllands Politi, har man sat en deadline for, hvornår man senest vil være at finde på en ny adresse i Ribe.

- Vi kan pt. ikke komme det nærmere end inden for første halvår af 2018, siger Lene Roesen, der ikke ønsker at kommentere rygterne fra Ribe.