Skæve boliger i Novrup har sprængt budgettet

Esbjerg Kommune: Statstilskuddet er der givet løfte om, men fem måneder efter Esbjerg Byråds beslutning om at frigivet godt 3,1 millioner kommunale kroner til at påbegynde opførelsen af seks såkaldt skæve boliger i det åbne land i Novrup, er der ikke støbt et fundament eller lagt en mursten.

Boligprojektet for de særligt udsatte borgere, der ikke passer ind andre steder, er nemlig udskudt på ubestemt tid, og årsagen er, at projektet med de i første omgang seks boliger har været i licitation og vist sig at sprænge det kommunale bolig-budget med én million kroner.

- Den første licitation på byggeriet viste, at vi ikke kunne holde byggeriet indenfor det afsatte budget. Dette skal ses i lyset af den gode konjunktur, vi er i, hvilket presser priserne op på byggeri. Vi har derfor valgt at annullere licitationen, se på vores ønsker til byggeriet igen og lade udbuddet gå om i håbet om, at vi kan få licitationen og tilbuddene lidt billigere i hus. Det forsinker byggeriet en anelse, men da ingen af beboerne jo er boligløse vurderer vi ikke det giver problemer, forklarer direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Lise Plougmann Willer.