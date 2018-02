Skadestuens råd: Pas på i kulden - hjælp hinanden godt hjem

Esbjerg: Med kuldegrader fra Sibirien er der al mulig grund til at holde ekstra øje med hinanden og sikre, at ingen efter en fest falder omkuld og ligger i grøftekanter og lignende steder med stor risiko for nedkøling.

Det oplyser Christian Jørgensen, ledende oversygeplejerske på FAM - den fælles akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Han siger:

- I disse dage, og ikke mindst op til weekenden, anbefaler skadestuen i Esbjerg, at man er særlig opmærksom på kulden. Det vil sige, at når man skal hjem fra festlighederne om natten, skal man sørge for, at alle når hjem, så folk ikke ligger udenfor i grøfter og lignende og bliver nedkølet. I værste fald kan det blive fatalt - specielt, hvis man samtidig har drukket en del. Endvidere bør man huske noget godt og varmt tøj til turen hjem - og gerne sikre følgeskab på hjemturen.

Christian Jørgensen opfordrer desuden borgerne til at tage hurtigt affære, hvis de opdager, at personer ligger udenfor i kulden.

- Opdager man, at personer ligger udenfor i kulden, skal man sikre, at personen ikke er livløs eller ikke kan tage vare på sig selv. Få etableret den nødvendige hjælp, lyder opfordringen fra ham.