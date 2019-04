Sildejagten er i gang på Esbjerg Havn

Esbjerg: Officielt er Esbjerg ikke længere en fiskerby, men byens stolte fiskerfortid og esbjergensernes interesse for fiskeri fornægter sig ikke.

Det kunne ses forleden, hvor starten gik til forårets sildefiskeri fra Esbjerg Havns moler.

Hobbyfotograf Bjarne Andersen var forleden forbi Doggerkaj ved 6. bassin, hvor han med sit kamera dokumenterede, at adskillige lystfiskere nu har kastet snøren ud ved den rustne spunsvæg.

Efterretningerne melder ikke noget om, hvorvidt fangsterne har været tilfredsstillende, men historisk har der været nok at komme efter, når lystfiskerne har stået ved molen som sild i en tønde og trukket de små sølvglinsende fisk op ad vandet i spandevis.

Det er således ikke ualmindeligt at der i tidligere år har været rapporteret endda meget store fangster af sild i havnen som eksempelvis for nogle år siden, hvor et makkerpar fortalte, at de havde fanget flere end 300 sild på blot tre timer.

Sæsonen varer omkring tre til fire uger. Senere på året - typisk omkring sensommeren - begynder sæsonen med fiskeri efter makrel i havnen.