Esbjerg Kommune: Lysanlæggene ved boldbanerne under Esbjerg Kommune er i flere tilfælde nedslidte, i værste tilfælde så sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, at Sikkerhedsstyrelsen formentlig ikke ville godkende dem, hvis styrelsen tog på eftersyn.

Esbjerg Kommune har lagt op til, at arbejdet med udskiftning af lysanlæg på boldbaner under Esbjerg Kommune sendes i udbud i maj i år. Det forventes, at arbejdet kan gå i gang i juni og køre året ud. Det er planen, at der skal skiftes syv-otte lysanlæg per år.

Uforsvarligt

Sagen går tilbage til budgetforhandlingerne i efteråret 2017, hvor det store beløb blev sat af. Baggrunden var, at virksomheden Lindpro i 2017 havde været sendt ud for at foretage det lovpligtige sikkerhedstjek og udarbejde en vedligeholdelsesplan samt et ditto budget. Her var konklusionen, at der her og nu skulle bruges 500.000 kroner til akutte reparationer - de blev dog ikke foretaget på grund af pengemangel. I forbindelse med revision af det kommunale anlægsprogram i begyndelsen af 2018 blev det istedet besluttet at gå i gang med udskiftningen over en tre-årig periode - startende i 2020.

Imidlertid udførte Lindpro sidste år endnu et sikkerhedstjek, hvor firmaet både tog billeddokumentation og opdaterede vedligeholdelsesplanen, og her afsløredes forhold, der kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, såsom installationer til banelysanlæg, der mange steder er nedslidte, ikke aflåste eller ødelagte el-tavler, alternative opkoblinger til Esbjerg Kommunes strømforsyning og lysmaster, man kan klatre op i. Derfor har forvaltningen nu advaret politikerne mod at skubbe udskiftningen af lysanlæggene og istedet gå i gang i juni i år.