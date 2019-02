Sikkerhedsstyrelsen flytter fra Nørregade til Bryggen

Esbjerg: 1. december 2019 rykker Sikkerhedsstyrelsen fra historiske lokaler på Sct. Joseph hospitalet i Nørregade til spritnybyggede lokaler på Esbjerg Brygge.

Flytningen forventes at tage en måneds tid, så ved årsskiftet skulle man være klar på den nye lokalitet.

Årsagen til flytningen er, at styrelsen er ved at vokse ud af sine nuværende lokaler, blandt andet fordi man har fået nye opgaver i forbindelse med, at der er blevet flyttet statslige arbejdspladser ud af København. Således er antallet af medarbejdere vokset fra 70 til 150, siden Sikkerhedsstyrelsen rykkede til Esbjerg i 2004.

- Vi har etableret et statsligt center for markedsovervågning, hvor vi fører tilsyn og kontrollerer en lang række af installationer, produkter og maskiner. Ligesom vi fører kontrol med en række områder på sundhedsområdet. Vi arbejder på højtryk med at digitalisering og ændre vores forretningsprocesser. Med de nye lokaler får vi moderne og tidssvarende arbejdsplads, der giver plads til de mange nye dygtige medarbejdere, vi har fået. Og så er det fremtidssikret i forhold til, at vi kan udvide vores kontorlandskab, hvis der skulle komme flere opgaver vores vej, forklarer Lone Saaby, direktør i Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Ud over Sikkerhedsstyrelsen kommer Esbjerg Brygge 30 til at huse Semco med cirka 350 medarbejdere, Vikteam med cirka 15 medarbejdere samt Niras med cirka 10 medarbejdere, står der.

