Sigfred har brugt sit liv på at hjælpe i Ukraine

En alvorlig rygskade var årsagen til, at Sigfred Nielsen fra Bramming i en ung alder blev invalidepensionist. Men i stedet for at sætte sig ned og beklage sig over det brugte han over tyve år af sit liv på at skaffe brugt hospitalsudstyr, som han selv utallige gange har været med til at køre til Ukraine. Mandag fylder han 80 år.