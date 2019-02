Siemens Gamesa flytter renovering af franske møller fra Bremerhaven til Esbjerg

Imidlertid har Siemens Gamesa haft nogle udfordringer med Adwen-møllens hovedleje under høj vind i Nordsøen, og det er således besluttet, at disse problemer skal udbedres på Esbjerg Havn.

Adwen, der oprindeligt var et joint venture mellem Gamesa og franske Areva, blev i forbindelse med fusionen mellem Siemens Wind Power og Gamesa til overs på grund af tyskernes egen havvindmølle. Det blev ligeledes sidste år meldt ud, at Adwen-fabrikken i Bremerhaven lukkes ned frem mod 2020.

Det er en dejlig nyhed for mig, byen og havnen, at Siemens Gamesa samler disse aktiviteter i Esbjerg. Det understreger Esbjergs position som energimetropol og havnens meget centrale rolle som førende havn for udskibning af vindmøller.

Håbefuld borgmester

Aktuelt beskæftiger Siemens Gamesa omkring 160 mand ved operationen i Østhavnen. Det drejer sig blandt andet om samling af 7.0 MW naceller, som ankommer til havnen i tre dele bestående af en bagende, generator og nav. Aktiviteten på havnen består desuden af simulationstest af nacellen, klargøring af vingerne og tårne til udskibning.

Udviklingen med flytningen af aktiviteten fra Bremerhaven til Esbjerg kommer efter, at Siemens for halvandet år siden droslede ned på Esbjerg Havn og tilbageleverede lejede arealer på op mod 200.000 kvadratmeter.

Forklaringen var dengang blandt andet, at Siemens havde åbnet nye produktionsfaciliteter flere forskellige steder udenfor Danmark, herunder i Cuxhaven, men nu sendes der altså også aktivitet den anden vej.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der også sidder i Esbjerg Havns bestyrelse, glæder sig over den nye aktivitet i Østhavnen.

- Det er en dejlig nyhed for mig, byen og havnen, at Siemens Gamesa samler disse aktiviteter i Esbjerg. Det understreger Esbjergs position som energimetropol og havnens meget centrale rolle som førende havn for udskibning af vindmøller. Man kan også håbe, at det vil være med til at skabe endnu flere arbejdspladser på vores havn, siger borgmesteren.