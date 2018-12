Sidste udkald for et Fiskeri- og Søfartsmuseum i superligaen

Museet oplever millionnedgang i entreindtægter, antallet af gæster er de seneste 20 år faldet drastisk og konkurrencen fra nye attraktioner koster fyringer. Men direktøren har en plan - en plan til 300 millioner kroner.

Esbjerg: Fiskeri- og Søfartsmuseet sender nu den store plan ind i slutspillet, der skal redde museets plads som Esbjergs attraktion i superligaen - og byens suverænt største turist- og museumsattraktion. Med 1,2 millioner kroner samlet fra Esbjerg Kommune og Realdania skal det godt et år gamle projekt for et genrejst fiskerimuseum stå prøven ved landets store fonde. Museet har i nogle år været voldsomt presset af, at turisterne foretrækker de to nye store attraktioner ved Vadehavet: Tirpitz og Vadehavscentret. Havets Giganter hedder projektet til 300 millioner, der vil tage kampen op med de to nye kolleger og som Fiskeri- og Søfartsmuseet håber vil bidrage til, at regionen kan tiltrække endnu flere besøgende. Men Fiskeri- og Søfartsmuseet vil også skabe en fælles superdestination ved Nationalpark Vadehavet og UNESCOS Verdensarv Havets Giganter skal genrejse Fiskeri- og Søfartsmuseet fysisk med to gigantiske bygningsværker til over 100 millioner kroner, der sammen med en radikal omlægning af hele området ved museet skal skabe en helt andet attraktion og oplevelsesområde. Ved at føre Sædding Strandvej i en tunnel vil museets direktør, David Dupont-Mouritzen, skabe sammenhæng mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet, skulpturgruppen de hvide mænd og Esbjerg Strand. Hele området skal forvandles til en strandpark, hvor et fritlagt Fiskeri- og Søfartsmuseum med to nye gigantiske kuber fra toppen vil sende lys ud over området og havet.

Færre gæster Besøgstal i frit fald (udvalgte år)



1993 211.300 1994 179.300 1995 173.300 2005 143.800 2006 147.300 2007 159.573 2008 151.186 2009 139.131 2010 125.300 2015 113.371 2016 115.083 2017 114.056 2018 96.000

Færre gæster De seneste år har Fiskeri- og Søfartsmuseet mister op mod en million kroner årligt i entréindtægter. Museet har fyret folk, senest 2,5 årsværk i august i år. Men nu kommer museets direktør med den store plan, der skal redde museet - hvis landets store fonde vil støtte projektet. - Jeg vil give museet tilbage til esbjergenserne. Alle kender museet, men næsten ingen kommer her, siger direktør David Dupont-Mouritzen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, om det store dilemma. Museet er klar til at uddybe og kvalificere prospektet om et mere åbent museum, som blev fremlagt for et år siden. Kommunen har afsat 600.000 kroner, og i disse dage går den endelige ansøgning med op samme beløb afsted til Realdania. Altså i alt 1,2 mio. kr. Visionerne om et samspil mellem museet, skulpturgruppen og Esbjerg Strand har allerede vakt stor interesse og diskussion. Især har mange diskuteret ideen om at føre den store færdselsåre Sædding Strandvej under jorden i en tunnel, så hele området åbnes op og knyttes sammen i stedet for som i dag at være skåret midt over, så museet ligger amputeret fra Vadehavet. Denne idé er i det nuværende projekt sat til 83 millioner kroner.

De unge Fiskeri- og Søfartsmuseets ambition er ikke kun at være et akvarium, et museum eller handle om fiskeri. - Vi skal ikke kun være for folk med børn i hånden. Vi skal noget mere i fremtiden uden at efterlade vores trofaste publikum, børnefamilierne. Vi skal også henvende os til unge, der kan bruge området ved museet til at koble af i, nyde naturen og arkitekturen og drikke en kop kaffe. Og det behøver ikke være videnstungt, forsikrer David Dupont-Mouritzen.