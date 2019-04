Sidste frist for tilmelding til Vestkystløbet er 3. maj

Esbjerg: Arrangørerne af Vestkystløbet, Esbjerg Firmaidræt og Esbjerg Atletik og Motion, gør opmærksom på, at sidste frist for tilmelding til løbet er fredag den 3. maj. Tilmelding foregår online via løbets hjemmeside.

Vestkystløbet afvikles i år søndag den 2. juni, hvor deltagerne kan være med i enten walk på 4,8 kilometer, et børneløb på 910 meter for de 3-8 årige, 4,8 kilometer eller 9,2 kilometer.

Walk starter klokken 09.30, børneløbet 10.00, lang rute 10.30 og kort rute 10.55.

Blandt de første tilmeldte var Uffe Gram fra Haderslev, som er én af de syv løbere, som har været med i alle forudgående 44 løb.

Også Recovery Bulls er tilmeldt med en snes løbere, men det er også sådan, at alle kan være med i Vestkystløbet. Vi kan for eksempel nævne, at Ældre Sagen Varde-Blåbjerg-Blåvandshuk stiller op med en lille flok i walk. Blandt de øvrige tilmeldte er mange fra Semco Maritime, blandt andre Steen Brødbæk, samt ægteparret Else og Bo Dokkedal, som mange kender fra vægtløfterklubben.