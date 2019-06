U-kært barn har også flere navne i det interne, politiske sprog i Esbjerg Byråd, hvor de i alt otte partier nu skal finde fælles fodslag ovenpå sidste års budgetforlig. Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten pålagde de otte partier den kommunale direktion at pege på "effektiviseringer" bredt over alle områder på én procent stigende til to procent i budgetperioden 2019-2022 - i alt 315 millioner kroner over fire år. Og hvis disse forslag til effektiviseringer udløste serviceforringelser, skulle de forelægges økonomiudvalget.

- Der er flere lag i det, kan man sige. Der er effektiviseringer, som egentlig er strukturændringer og sammenlægning af ledelsesopgaver internt i kommunen, og som borgerne ikke vil opdage. Faktisk er nedlæggelse af forskellige, primært administrative, stillinger, der forsvinder ved naturlig afgang og som ikke genbesættes, en stor del af effektiviseringerne. Og så er der de områder, hvor der ikke er fastsat et egentligt politisk serviceniveau, men hvor borgerne vil opleve det som en forringelse. Men nu har vi et samlet overblik at forholde os til, siger Frost Rasmussen.

Næste kapitel

Formentlig bliver det ikke nogen let sag at nå til enighed internt i de politiske grupper - undtaget velsagtens de partier, der kun har én folkevalgt i byrådet. Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten har det eksempelvis givet anledning til høje mislyde i internt i den socialdemokratiske gruppe, at partiet gik med i et budgetforlig, hvori der, som kritikerne kaldte det, indgik en "rammebesparelse". Partiet plejer nemlig at sky den slags besparelser, hvor det er embedsværket og ikke politikerne, der udpeger de steder, der skal gøre ondt, som pesten.

Den socialdemokratiske trio - Søren Heide Lambertsen, Karen Sandrini og John Snedker - forklarede dog over for gruppen sagen med, at der ikke var tale om en decideret, klassisk rammebesparelse, men derimod effektiviseringer, fordi partierne i forligsteksten slog fast, at besparelserne kun kan foretages, hvis de ikke medfører serviceforringelser for borgerne. Dermed er der lagt op til et interessant kapitel to i jagten på besparelser i det kommunale budget her blot tre-fire måneder før, Esbjerg Byråd går ind i budgetforhandlingerne for de kommende fire år.