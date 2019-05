Sexhistorier og elevydmygelser: Rybners har strammet regler til awardshow

Mens 1400 elever og ledelsen fra Rybners Gymnasium så på, blev elever udstillet med ydmygende historier til et awardshow sidste år. Det har fået ledelsen til at stramme reglerne og givet showet mere overvågning.

Esbjerg: Sexhistorier og andre ydmygende fortællinger om elever kom frem under det årlige awardshow på Rybners Gymnasium sidste år. En af fortællingerne fik en kvindelig elev til at forlade scenen med tårer i øjnene. Awardshowet blev afholdt foran skolens 1400 elever og ledelsen.

Sidste års oplevelse har gjort, at ledelsen har strammet reglerne for dette års awardshow.

- Siden sidste år, hvor der var nogle shows, der kunne være gået bedre, har vi fra ledelsen strammet op på reglerne og givet showet et større fokus, siger Niels Chrestensen Hviid, rektor for Rybners Almene Gymnasium.

De strammere regler har betydet flere ændringer, ifølge rektoren.

Han har i år været mere involveret i, hvilke kategorier der skal være til dette års awardshow, og han har været i tættere dialog med eleverne. Her er der også blevet indført, at eleverne skal spørges og give deres accept til at deltage i showet.

Derudover har ledelsen besluttet, at showet skal foregå onsdag den 8. maj i første modul.

- Det handler om, at de her shows tidligere blev afholdt samme dag, som der var fredagscafé. Derfor har vi oplevet, at nogle elever har været berusede, og det har aldrig været legalt på skolen at blande alkohol og undervisning. Derfor har vi valgt at flytte showet til onsdag morgen for at undgå, at elever møder beruset op, siger Niels Chrestensen Hviid.