Serie-indbrudstyve vækkede sovende beboer

Esbjerg: En villa på Lyngbyes Alle havde natten til onsdag uønskede gæster i form af to serie-indbrudstyve. Gerningsmændene forsøgte først at pille glaslisterne af et vindue, men da det mislykkedes, skaffede de sig i stedet adgang til huset ved at knuse en rude i en terrassedør.

Undervejs fik de vækket husets mandlige beboer, og da tyvene fik øje på ham, tog de benene på nakken.

Inden gerningsmændene nåede ud af huset, fik beboeren registreret et så detaljeret signalement, at politiet kun tyve minutter senere kunne pågribe dem begge ikke ret langt fra adressen.

Der er tale om to mænd fra Esbjerg på henholdsvis 22 og 30 år. De erkendte begge indbruddet og blev anholdt.

- Der er tale om to indbrudstyve, der har været meget aktive den seneste periode. Vi har haft dem anholdt flere gange, og derfor vil anklagemyndigheden fremstille dem i grundlovsforhør onsdag klokken 13.00 i et forsøg på at få dem fængslet, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Hillerup.