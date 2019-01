Seniorer klar med nye it-kurser

De computer-kyndige seniorer i Datastuen under Ældre Sagen i Esbjerg er klar med forårets it-kurser, der er for alle, som vil have mere glæde af deres pc, tablet eller smartphone. Alle kurser begynder i ugen fra den 28. januar og afvikles i Datastuens eget lokale i Gjesing Midtby ved siden af Esbjerg Storcenter.

Der tilbydes kurser i brugen af såvel pc som af iPad og tablets og telefoner med Android. Blandt tilbuddene er også kursus i den seneste version af Windows samt et kursus i slægtsforskning ved hjælp af pc.

Nærmere oplysninger hos og tilmelding til Ellen Nielsen på telefon 2327 6644 eller Holger Nielsen på telefon 2336 4081.