Seniorer fik medvind på cykelstien i Bramming

- Efter en arbejdsulykke har jeg et stift ben. Det betyder, at jeg ikke kan holde til at gå ret meget, så hvis jeg skal rundt skal det være på cykel. Jeg regner med at købe en el-cykel. Min bror er glad for sin. Han cykler ofte en tur til Esbjerg på den, fortæller Pahl Junkuhn.

- Den er rigtig behagelig at køre på. Man får tilpas meget hjælp, så det bliver sjovere at cykle, mener han.

BRAMMING: 69-årige Pahl Junkuhns tvillingebror har en el-cykel, og Pahl Junkuhn overvejer også selv stærkt at købe én. Derfor var han torsdag ved middagstid i Vindrosen i Jernbanegade til et introduktionsarrangement, hvor Ældre Sagen og GF Fonden havde inviteret seniorer i Bramming til at høre om el-cykler - og til selv at få en prøvetur.

Længere ture

65-årige Johanne Jessen fra Tønder havde læst i Ældre Sagens blad om arrangementet i Bramming. Derfor tog hun til stationsbyen for at høre nærmere om de forskellige typer el-cykler - og for selv at prøve én.

- Jeg har tidligere prøvet en el-cykel. Men jeg er i tvivl om hvilken type jeg skal have. Jeg cykler ofte en aftentur på min almindelige cykel. Men jeg vil gerne kunne cykle længere ture. Og min mand kan ikke længere holde til at gå langt, så vi skal begge have en el-cykel. Den jeg prøvede her i dag var rigtig god at køre på, siger Johanne Jessen, som nok er senior men stadig på arbejdsmarkedet.

Ivan Jacobsen fra firmaet HF Christiansen fra Randers var manden, som introducerede el-cyklerne for seniorerne i Bramming.

- Vi tager land og rige rundt og demonstrerer el-cykler i samarbejde med Ældre Sagen. For os handler det meget om at gøre budskabet enkelt. Vi vil gerne slå fast, at det ikke er farligt at gøre på el-cykler. Det handler om at tænde og slukke cyklen, spænde cykelhjelmen og så ellers komme ud og røre sig. Så enkelt er det. Og det er der heldigvis rigtig mange - både seniorer og alle andre - som har fået øjnene op for, siger han.