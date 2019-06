Semco-chef vender tilbage som helikopterboss

Lars Skov Christensen forlader sin stilling hos Semco Maritime for at vende tilbage til helikopterbranchen i en stilling som administrerende direktør hos NHV A/S.

Esbjerg: Lars Skov Christensen vender tilbage til helikopterbranchen, når han per 1. juli tiltræder som administrerende direktør hos helikopterselskabet NHV A/S.

Har vundet mange kontrakter

Dermed får NHV også en stabil mand, der kender branchen. Lars Skov Christensen var fra 2009 og fire år frem direktør hos Dancopter, hvorefter han fik en stilling som Executive Vice President med ansvar for internationale kontrakter og forretningsudvikling i norske Blueway, efter at nordmændene havde solgt Dancopter til NHV.

Lars Skov Christensen var med for bordenden, da Dancopter i sin tid havde succes med at vinde kontrakter med flyvninger for blandt andet Maersk Oil og Shell i Nordsøen samt ikke mindst en stor kontrakt med flyvninger for offshore olieindustrien i Nigeria. Sidstnævnte kontrakt har vist sig særdeles lukrativ for NHV, som den anden dag præsenterede sit årsregnskab for 2018. Her stod Nigeria-operationen for hovedparten af selskabets overskud på 43,3 millioner kroner.

Nu bliver en af de forestående opgaver for Lars Skov Christensen at sikre NHV en forlængelse af selskabets nugældende aftale med ikke mindst Total (tidligere Maersk Oil), eftersom den store kontrakt om flyvning af mandskab til og fra den danske del af Nordsøen inden alt for længe ventes i udbud.

- Med den nye restrukturering af NHV, som er blevet foretaget, ser jeg stort frem til muligheden for at gøre selskabet til en endnu større spiller, end vi er i dag. Jeg synes fremtiden tegner lovende med de synergier NHV har inkorporeret fra Blueway, hvilket jeg vil gerne være med til at forme, siger Lars Skov Christensen.