Semco Maritime vinder toårig servicekontrakt for Ørsted

Esbjerg: Semco Maritime har underskrevet en toårig servicekontrakt med Ørsted.

Aftalen omfatter service og vedligeholdelse af en Reactive Compensation Station (RCS) samt tre offshore substations (OSS) installeret på verdens største vindmøllepark Hornsea One, der ligger i den britiske del af Nordsøen.

Servicekontrakten løber indtil begyndelsen af 2020, og arbejdet skal udgå fra Semco Maritimes center i Grimsby, Storbritannien.

Semco Maritimes center i Norddeich, Tyskland, håndterer operationer på den tyske kontinentalsokkel, herunder en lignende femårig servicekontrakt med Deutsche Bucht Wind Farm.

- Vi er glade for, at Ørsted har valgt os til opgaven, og vi er stolte over at kunne bygge videre på vores erfaring og vores udvikling af adskillige offshore substations, siger Phaedra Pritchard, Head of Operations Service Wind, Semco Maritime UK.