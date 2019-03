Semco Maritime vinder ordre på Tyra-projektet

En EPCI-kontrakt er en totalentrepriser vedrørende ingeniørarbejde, indkøb, konstruktion og installation, og for Semco Maritimes vedkommende betyder det, at virksomheden skal udføre det forberedende ingeniørarbejde og efterfølgende systeminstallation på fem ubemandede satellitplatforme på Tyra-komplekset.

Offshore-koncernen oplyser i en pressemeddelelse, at den netop er blevet tildelt en såkaldt EPCI-kontrakt af Total som en del af Tyra Redevelopment Project.

Esbjerg: Totals godt 20 milliarder kroner dyre renovering af hele Tyra-feltet er et globalt megaprojekt, der giver massevis af arbejde i Indonesien, Italien og Spanien, men det såkaldte Tyra Redevelopment Project cirka 225 kilometer ud i den danske del af Nordsøen giver også arbejde i Danmark, herunder til Esbjerg-koncernen Semco Maritime.

Morten Hesselager Pedersen, Vice President og ansvarlig for Tyra Redevelopment-projektet hos Total E&P Danmark

Vi kender Semco Maritime som en troværdig partner med den rette indstilling til sikkerhed og evnen til at levere kvalitetsløsninger.

Indkvarteres på skibe

Tyra-komplekset består af to centrale forarbejdningsplatforme, Tyra Øst og Tyra Vest, og fem ubemandede satellitproduktionsplatforme. Mens forarbejdningsplatformene genopbygges, bliver de fem satellitplatforme sat på standby under ombygningsfasen. Satellitterne skal kunne udføre mindre operationer og tillade at der udføres vedligeholdelse, inspektion og beskyttelse af udstyr.

Semco Maritimes arbejde indbefatter også installation af midlertidige dieselgeneratorer på flere satellitter og isolering af processystemer for at kunne garantere et sikkert arbejdsmiljø på Tyra Øst og Tyra Vest.

I installationsperioden vil to teams af Semco Maritime specialister blive indkvarteret på såkaldte "walk-to-work" skibe, hvor de i 14-dages skift skal sikre levering i rette tid og kvalitet, oplyser Claus Ross Eilersen, der er direktør i Projects and Services hos Semco Maritime:

- Vi glæder os over, at Total har valgt Semco Maritime som deltager i dette storslåede genopbygningsprojekt, der har stor positiv indvirkning på den danske energiforsyning. Det er et meget udfordrende projekt, der involverer mange parter fra hele verden, hvilket gør samarbejde, kvalitet og rettidig levering endnu vigtigere, siger Claus Ross Eilersen.