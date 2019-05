Semco Maritime skal udruste skib på israelske gasfelter

Skibet, en såkaldte FPSO (floating storage and offloading unit), er et flydende opbevaringsfartøj, der især anvendes ved olie- og gasfelter, hvor det ikke er muligt eller effektivt at lægge en olierørledning ind til kysten. Skibet, som vil blive drevet af Energean Power og skal arbejde på Karish & Tanin-naturgasfeltene, cirka 90 kilometer ud for Israels kyst.

Esbjerg: Den verdensomspændende olieservicekoncernen TechnipFMC har valgt Semco Maritime til at levere telekommunikationssystemer, topside brandbekæmpelsesudstyr og sikkerhedsudstyr til et produktionsskib, som skal arbejde i forbindelse med felter ud for Israel.

Første gas i 2021

Semco Maritimes datterselskab i Singapore skal håndtere projektet med støtte fra interne telekommunikations- og brandslukningseksperter i Danmark og Norge.

- Vi er glade for, at TechnipFMC har valgt os til at udstyre Energean Powers FPSO med telekommunikations- og brandslukningssystemer. Vores globale tilstedeværelse gør det muligt for os at arbejde tæt sammen med front-end ingeniør og design entreprenør samt Sembcorp Marine værftet i Singapore. Dette sparer tid og minimerer risici, der har været af største betydning i dette projekt, siger Martin Just, administrerende direktør for Semco Maritime Pte Ltd. i Singapore.

Opbygning af skibets skrog blev påbegyndt sidste forår på COSCO-værftet i Zhoushan, Kina. Skroget vil senere blive taget til Sembcorp Admiralty Yard i Singapore til installation af det Siemens-bygget topsides. Energean forventer, at FPSO sejler væk fra Singapore i slutningen af 2020 og at den første gas kan leveres i 2021.