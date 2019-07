Og perspektiver vurderes at være store - orden kan blive begyndelsen til et Semco-indtog på det amerikanske marked, hvor der på amerikanske østkyst er planlagt projekter på for mere end 20 GW.

Den såkaldte EPC-aftale med Vineyard Wind LLC (Copenhagen Infrastructure Partners and Avangrid Renewables) om konstruktionen af transformatorstationen til Vineyard Wind på 800 MW ud for Massachussets, hvor Semco Maritime skal levere det elektriske system, er ikke alene den største enkeltstående ordre af sin art for Semco Maritime - den er også den første amerikanske ordre af sin art for Semco.

Den esbjergensiske ingeniør- og offshorekoncern, som traditionelt har haft størstedelen af sin omsætning i olie- og gasbranchen, har via sit næsten 20-årige samarbejde med den aalborgensiske producent af fundamenter til havvindmøller, Bladt Industries, vundet en stor ordre i forbindelse med opførelse af en havvindmøllepark ud for USA' østkyst.

Åbner kontor

- Der er tale om et projekt, som vi har været med i fra starten sammen med kunden, og det er det første projekt på en substation (transformatorstation, red.) til USA. Det giver os naturligvis nogle muligheder fremadrettet, hvor der bliver nemmere at komme i betragtning næste gang der kommer et projekt. Det giver også muligheden for at lære nye partnere og leverandører at kende, fortæller Senior Vice President hos Semco Maritime, Carsten Nielsen, der også fremhæver, at et vigtigt læringspunkt ved ordren er, at Semco-folkene lære at forstå og tænke den amerikanske måde at eksekvere forretning på.

Carsten Nielsen siger også, at det er sandsynligt, at ordren vil føre til, at Semco Maritime åbner sit andet USA-kontor i tilknytning til udbygningen med havvind på den amerikanske østkyst. I dag har Semco Maritme et kontor i oliebyen Houston.

- Vores strategi er, at vi tager os af al service og vedligehold, når projekterne er afsluttet, og derfor kommer vi formentlig også til at åbne et servicekontor derovre, siger Carsten Nielsen og tilføjer, at offshore vind aktuelt vokser kraftigt med mange nye markeder udenfor de traditionelle markeder i Europa.

- Og vi følger i Semco med vores kunder til de nye markeder, hvilket giver mange og spændende muligheder for vores ansatte.