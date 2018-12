Der er anlagt både hele og halve haver udenfor skel på Gudenåvænget i Sædding, og det er ikke første gang, at området er havnet i kommunens søgelys. Sidste år fik en række af de beboere, som har have ud mod det kommunale naturområde (til højre) også besked på at indskrænke sig.

Der er rift om et herreløst fællesareal i et boligområde på Gudenåvænget i Sædding. Over en årrække har flere beboere bredt sig ud over eget skel og inddraget store dele af det grønne fællesområde til private haver, carporte og terrasser.

Esbjerg: På Gudenåvænget i Sædding er et stykke fællesjord blevet herreløst efter en bygherres konkurs for år tilbage, og siden er der gået tag-selv-buffet i de grønne arealer. Haver er blevet udvidet, redskabsskure og carporte opført og stenbede anlagt langt ud over skel. Problematikken er set før. Ældre grundejerforeninger er ikke forpligtiget til at overtage skødet på fællesområderne på samme måde, som nyere foreninger er. Så selv om kvarterets oprindelige bygherre, Johannes Knudsen Villaer A/S, gik konkurs for flere år siden, er ejerskabet af fællesområderne aldrig blevet overdraget. Derfor har beboerne i området gradvist kunne brede sig ud over skel uden indblanding. - Hen over årene er der nogle, der er blevet enige med deres genbo og nabo om at rykke lidt på skelgrænserne mod selv at stå for vedligeholdelsen af den del af fællesområdet, de har inddraget, og det ser jeg intet problem i, siger Jesper Tanggaard, formand for den ene af områdets to grundejerforeninger. - Vi var rent faktisk af den overbevisning, at vi i grundejerforeningerne ejede fællesarealet, så det kommer bag på os, at det ikke er tilfældet, tilføjer han.

Herreløse fællesarealer Når der på storparceller opføres tæt-lav boligbyggeri såsom rækkehuse, dobbelthuse eller punkthuse bliver de grønne fællesarealer opført på eget matrikelnummer.Før i tiden tog lokalplanerne ikke stilling til, hvem der skulle stå som indehaver af fællesområderne, når byggeriet var færdigt. I langt de fleste tilfælde er skøderne blevet overdraget til grundejerforeningerne, men i enkelte tilfælde, som i Sædding, er det af forskellige årsager glippet, hvorfor jorden er endt som herreløs.



I dag indskriver man typisk i lokalplanerne, at grundejerforeningerne har pligt til at overtage skødet efter bygherren. Det gælder, hvad enten bygherren er kommunen eller en privat aktør.

De fleste af kvarteres grunde er bygget helt ud til skel. Det er også tilfældet på billedet her, hvor skel ligger ganske tæt op ad husets gavl. Store dele af den indhegnede baghave er derfor anlagt på fællesområdet. Foto: Dorthe Lodberg

Naboklage fører til indblanding Den oprindelige tanke med fællesområdet var, at der skulle dannes en grøn lund, der kunne bruges til for eksempel hundeluftning, men i stedet har man plantet en række træer og buske. - Hvad tegningerne ikke viser er, hvor store højdeforskelle der er i området. Hele fælles-matriklen hælder, så området er aldrig blevet anvendt som tiltænkt. Det er ikke muligt, forklarer Jesper Tanggaard. I henhold til lokalplanen er det grundejerforeningerne, der skal passe området. Formanden ser derfor heller ikke noget problem i, at man har ladet enkelte beboere gøre indhug i området mod at de selv stod for vedligeholdelsen. Heller ikke selvom det er selvtægt. Men regler er regler, og selv om grundejerforeningerne ikke har set nogen grund til at blande sig, når beboere har gjort indhug i fællesarealerne, er det ikke alle i nabolaget, der deler den holdning. Således er Esbjerg Kommune nu gået ind i sagen efter en klage fra en unavngiven nabo. - Vi skal først og fremmest have afklaret, hvad der er op og ned i denne sag. Derfor er vi gået i dialog med de områdets to grundejerforeninger, oplyser kontorchef Ole Eriksen fra Teknik & Miljø ved Esbjerg Kommune. Klagen er kommet bag på grundejerforeningerne. - Vi har været ganske åbenlyse om forholdene herude. Første gang, en del af området blev inddraget var i 1982. Derfor virker det besynderligt, at det lige pludseligt er blevet et problem, siger Jesper Tanggaard.

Reglerne skal overholdes Kommunen og grundejerforeningerne samarbejder nu om at finde en løsning. - Vi forsøger at nå et resultat, der er til at leve med for de involverede parter, men vi er også nødt til at have for øje, at der er en lokalplan, som fastlægger, hvordan de forskellige arealer i området skal anvendes, siger Ole Eriksen. I første omgang vil grundejerforeningerne nu forsøge at overtage skødet på den herreløse jord. - Derefter må vi se, hvordan vi kan få lovliggjort forholdene herude, siger Jesper Tanggaard.