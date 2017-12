Seks unikke ferielejligheder på vej i Lustrup

Lige nu arbejder håndværkerne på højtryk for at omdanne gammel staldbygning i Lustrup til ferielejligheder under navnet Lustrup Farmhouse, som dansk-engelsk ægtepar skal leve af i fremtiden.

Lustrup: Det er et ambitiøst projekt, ægteparret Janni og Alex Weis Fenn lige nu er i gang med at realisere i Lustrup. Lustrup Farmhouse kalder det dansk-engelske ægtepar den gamle staldbygning, som håndværkere lige nu er i gang med at ombygge til seks luksuriøse ferielejligheder på henholdsvis 100 og 123 kvadratmeter. - På årsbasis kommer der halvanden million turister til Ribe. Jeg er helt sikker på, at en hel del af dem meget gerne vil bo i rolige, landlige omgivelser kun tre kilometer fra byens centrum, med Ribe Vikingecenter i nabolaget, tæt på Vadehavet og med byen inden for rækkevidde. Så det bliver ikke et problem at få dem udlejet. I øvrigt meldes der ofte alt udsolgt på byens overnatningssteder, konstaterer Janni Weis Fenn. Den gamle staldbygning er bygget i 1927, og i det kvarte århundrede, hvor Janni Weis' forældre ejede ejendommen, blev staldbygningen brugt til fester og arrangementer i forbindelse med den jagt, Janni Weis' far drev på ejendommen. Staldbygningen var i god stand, da projektet med ombygning til ferielejligheder startede for kort tid siden.

Til firmaer Lustrup Farmhouse, som ligger på Strengevej, vil både blive markedsført og udlejet via VisitRibe, via sociale medier og via egen hjemmeside, som er på vej. Janni Weis Fenn fortæller også, at man satser på firmakunder, som ønsker at leje flere lejligheder ad gangen. I haven ved lejlighederne etableres også en fælles grillplads, og der bliver også udlejning af cykler tilknyttet lejlighederne.