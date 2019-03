Seks spørgsmål til Esbjerg Kommune

Mandø: I sagen omkring parkeringspladsen ved Vadehavscentret, hvor Esbjerg Kommune forlængede Mandøbussens lejeaftale i 2017, har Erling Hansen helt specifikt stillet seks spørgsmål til politikerne i Esbjerg Kommune.

Ingen politikere har endnu svaret på hvert af de seks spørgsmål, der ses herunder.

Hvorfor etablerer kommunen en parkeringsplads med faciliteter til udlejning ved Vadehavscentret?

Er det en kommunal opgave at etablere en parkeringsplads til udlejning?

Når kommunen lejer parkeringsplads ud, skal den så ikke i udbud?

Er det lovligt, i 2017 at forlænge en kontrakt, der blev lavet i 1997 med det daværende Ribe Amt, som ophørte i 2002, og hvor der i 15 år ikke har været en kontrakt?

Kan forvaltningen acceptere, at Mandø Kro og Traktorbusser ikke kan betjene Vadehavscentret, når dette er en betingelse fra kommunen?

Mener I i udvalgene, at de to udbydere, der kører turister til og fra Mandø, har lige vilkår?

JydskeVestkysten har, da Hans Kjær er gået på pension, bedt drift- og anlægschef i Esbjerg Kommune, Morten Andersson, om at svare på de seks spørgsmål, og han giver dette samlede svar på Erling Hansens spørgsmål.

- Vi afventer, som nævnt, en udmelding fra Statsforvaltningen, men jeg kan oplyse, at lejeaftalen, der er en videreførelse af aftale indgået tilbage i 1997, ikke blev vurderet at være omfattet af udbudspligt, og begge parter har ageret i henhold til aftalen, til trods for at den på papiret var udløbet. Samtidig er der ikke tale om udleje af en parkeringsplads, men om leje for brug af en olieudskiller, brug af venteskur og mulighed for at parkere på vejarealet. Det er ikke forvaltningens vurdering, at Mandø Kro og Traktorbusser ikke kan betjene gæster ved Vadehavscentret, siger Morten Andersson og forklarer, at han ikke kan svare på spørgsmålet om lige vilkår, da det er en ren politisk beslutning.