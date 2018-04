Seks borgmestre inviterer til besigtigelse af højspændingsprojekt

Esbjerg: Mandag den 7. maj kan energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) sammen med andre relevante udvalgspolitikere få at se, hvilken påvirkning en 175 kilometer lang linjeføring af en ny 400 kV luftledning vil have på den jyske vestkyst.

Borgmestrene i Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder har nemlig sendt en fælles invitation til energiministen og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, Miljø- og Fødevareudvalg samt Udvalg for Landdistrikter og Øer.

"Vores ønske er, at vi i den tid der ligger foran os, får en afbalanceret debat, hvor faglige og politiske argumenter og borgernes bekymringer får den nødvendige plads. Vi er en bred kreds af vestjyske borgmestre, der fuldt ud anerkender projektets betydning for forsyningssikkerheden ... Men vi er samtidig også meget opmærksomme på behovet for at et sådant projekt nødvendigvis bør og skal sikres lokal vestjysk opbakning", lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Ifølge Esbjerg borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), sender det et stærkt signal til Folketinget, at alle borgmestre fra de berørte områder, står som afsender på invitationen.

- Vores fælles budskab er, at man måske skal revurdere situationen. Det er en anden samfundsøkonomi, vi har nu, end da beslutningen blev taget i Folketinget. Derudover er der kommet ny viden siden, som viser, at det tydeligvis ikke er nært så dyrt at kabellægge, som først var antaget, siger Jesper Frost Rasmussen, som sammen med de andre borgmestre vil drøfte mulighederne for kabellægning med de fremmødte politikere ved arrangementet den 7. maj.