Sejlere spærret inde i havnen før pinsesejlads

Esbjerg: - Vi er 20 sejlere, der gerne vil ud at sejle. Men vi er spærret inde i havnen det meste af pinsen.

Sådan siger en vred Marc Vandborg. Han har sejlet i mange år fra Esbjerg, men med de nyeste problemer i den nye lystbådehavn ved Esbjerg Strand er han ved at være godt træt af det hele.

- Vi havde regnet med at sejle en tur til Fanø i dag (fredag) og nyde det gode vejr derovre. Og så videre til Skallingen. Men det kan vi bare ikke.

Problemet er stormportene i den nye havn. I disse dage er de kun åben en time om dagen, hvorefter de lukkede på grund af højvande og først åbner igen omkring midnat.

Uforudsete problemer med en gangsti langs havnebassinet betyder, at kommunes entreprenør er ved at lægge stensikring ved stien, så den ikke undermineres af højvande.

Ved et tidligere højvande var stien ved at blive skyllet i havnen. Man havde regnet med, at en græsbevoksning kunne holde på jordvolden og promenadestien, men jorden er så sur, at græsset slet ikke kan gro dér.

Det forklarer projektleder Torben Hartung fra Esbjerg Kommune. Han understreger, at man er nødt til at lukke portene ved vandstand over en meter, indtil stensikringen er på plads.

- Vi gør det selvfølgelig ikke for at genere nogen.