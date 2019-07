Sejlere overvejer at flytte væk fra Ribe Vesterå: Grøde ikke fjernet i 20 år

Sejlerne Annita Westergaard og Jørn Viborg overvejer kraftigt at flytte deres båd Lille Tut væk fra Skibbroen og Ribe Å, fordi det er vanskeligt at sejle på grund af grøde. Esbjerg Kommune har ikke fjernet grøden i Ribe Vesterå i omkring 20 år, og inviterer nu til møde om grødeudfordringerne ved Ribe.

- Vi betaler alligevel over 3000 kr. for at være medlem i Ribe Sejlklub, og så vil vi også gerne kunne sejle. Jeg ved ikke hvorfor der ikke bliver gjort noget ved det, og vi overvejer om vi skal flytte vores båd til Bork i stedet. Vi er i Ribe, fordi det er et unikt sted, og vi vil rigtigt gerne naturen heromkring, men vi skal også kunne være her alle sammen, siger Jørn Viborg, der satte Lille Tut i vandet ved Skibbroen i oktober 2016.

Parret forklarer, at også nabobåden måtte gøre fire-fem stop på sin vej mod Kammerslusen, og at grøden virkelig er noget, der bliver snakket om som et problem blandt sejlerne, og som man gerne ser en løsning på.

Kultursvamp

Hos Esbjerg Kommune udtaler miljøchef Christina Føns, at der ikke bliver klippet grøde i Ribe Vesterå, og at det ikke er blevet gjort i de seneste 20 år. Hun forklarer, at man ikke tidligere har hørt om udfordringer med at sejle i sejlrenden i Ribe Vesterå, men fordi vesteråen også er Natura 2000, så skal der samme undersøgelser til, som man netop nu laver i Mølledammen og Ribe Østerå, såfremt det også skulle overvejes at klippe grøden der.

- Jeg ved ikke, hvad baggrunden var for beslutningen tilbage i tiden. Endvidere skal der også være en vurdering af, om grødeskæring kan have en effekt på afvandingen samt grundvandsstanden i forhold til kultursvampen i Ribe, siger Christina Føns og forklarer, at det er vanskeligt at komme grøden til livs. Jo mere man skærer, jo mere kommer der op, og enkelte arter vokser op til 10 cm om dagen.

Har man så undladt at tage hensyn til kultursvampen i Ribe, da man slog grøden for 20 år siden?

- Jeg kender ikke baggrunden for grødeskæringen og tidligere vurderinger i forhold til kultursvampen. Vi er blot opmærksomme på, at vandstanden ikke må sænkes i vesteråen af hensyn til kultursvampen og derfor kan vi ikke iværksætte sådanne tiltag før det forhold er belyst, siger hun.