Sejler stiller borgerforslag: Politikerne må gøre noget ved grøden i Ribe Vesterå

Medlem af Ribe Sejlklub, John Rasmussen, har stillet borgerforslag om grødeskæring i Ribe Vesterå. Der skal 2000 stemmer til for at få kommunalpolitikerne til at drøfte forslaget.

RIBE: - Jeg kan ikke forstå, at Esbjerg Kommune ikke vil slå grøden i Ribe Vesterå.

Dette er årsagen til, at sejler John Rasmussen nu har benyttet sig af muligheden for at være med til at sætte dagsordenen for politikerne i Esbjerg Byråd. Han har oprettet et borgerforslag og søger nu 1998 stemmer fra borgere i Esbjerg Kommune. For at få forslaget på byrådets dagsorden skal et forslag stillet af en borger nemlig have minimum 2000 stemmer fra medborgere over 15 år bosiddende i Esbjerg Kommune.

John Rasmussen er ikke den eneste af byens sejlere, der er træt af, at kommunen ikke har klippet grøden i 20 år og heller ikke gør det i år. Først på måneden bragte JydskeVestkysten en artikel, hvor sejlerne Annita Westergård og Jørn Viborg gav udtryk for, at de overvejer at flytte væk fra Ribe Vesterå, hvis ikke der kommer en løsning på problemet med grøde i åen. Ligesom sejlerparret er John Rasmussen træt af, at han ikke kan sejle ud af Ribe å uden at skulle stoppe og fjerne grøde fra skruen.

Han er dog klar over, at der er lidt lang vej til at få forslaget på kommunalpolitikernes dagsorden, men han håber, at ripenserne vil bakke op også selvom de ikke sejler.

- Jeg håber, at andre sejlere vil bakke op om forslaget, men det kan også være, at andre borgere vil støtte det. Det ville se meget bedre ud, hvis man fjernede det hele, siger John Rasmussen.

Sejl