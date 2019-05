Se med live: Følg guldfesten på Torvet i Esbjerg med paradekørsel gennem byen

Esbjerg: Mange tusinde esbjergensere ventes at hylde guldpigerne på Torvet i Esbjerg fredag klokken 16. JV.DK sender live-tv fra folkefesten.

For anden gang har Team Esbjerg erobret titlen som danske mestre.

Tirsdag aften vandt holdet den anden finalekamp mod Herning-Ikast Håndbold 20-19, og med sejren fra den første finalekamp sikrede Team Esbjerg sig guldet. I dag takker esbjergenserne hele holdet for en fantastisk sæson.

Spillerne kørte fra deres hjemmebane i Blue Water Dokken i veteranlastbilen MB312 og ankommer efter en halv times paradekørsel gennem byens gader cirka klokken 16.00 på Torvet i Esbjerg.

- Jeg ved, at mange vil takke spillerne for en suveræn indsats, og det bliver der rig mulighed for på Torvet i Esbjerg ved denne festlige lejlighed. Danmarksmestrene skal have lov til at vise guldet frem, mens byen fejrer holdet, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen er i Esbjerg i dag, så måske dukker han også op på Torvet?