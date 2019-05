Se med her: Bronzevinderne hyldet i Esbjerg

Esbjerg: Der blev jublet og hujet, da EfBs bronzevindere sent lørdag aften ankom med spillerbussen til Gl. Vardevej efter den vellykkede kamp på MCH Arena i Herning. Flere tusinde esbjergensere stod klar på forpladsen til stadion for at hylde spillerne, og også borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der er passioneret EfB-fan, var mødt op sammen med sønnerne Kristian og Marcus for at sige nogle rosende ord om præstationen.

EfB Caféen på Blue Water Arena, hvor de fans, der ikke havde løst billet til kampen i Herning, havde fulgt slagets gang på tv, blev fyldt til sidste plads og mere til, da spillerne rykkede inden for, men de fleste fans måtte feste på forpladsen, hvor der både var opsat fadølsanlæg og pølsevogn.

I caféen sprang borgmesteren op på baren for at holde tale, og han lægger ikke skjul på, at det var en fantastisk oplevelse, selv om trætheden fra rejsen til Sydkorea, som han kom hjem fra fredag eftermiddag, stadig sad i kroppen. Meget tid havde der heller ikke været til at slappe af, for fredag eftermiddag gik turen til Torvet, hvor guldpigerne fra Team Esbjerg skulle fejres, og lørdag aften var det så endnu en af byens stoltheder, der skulle fejres:

- Spillerne dansede rundt og blev hyldet af tusindvis af esbjergensere, som om de havde vundet et mesterskab. Det er 15 år siden, de har vundet medaljer sidst, og ingen ved, hvornår det sker igen, så det var også en stor dag for en inkarneret fan som mig. Jeg har jo også et par stærkt fodboldinteresserede sønner, der var så ellevilde for at komme med ind og tage imod EfB, og jeg synes i det hele taget, det var flot, at så mange var mødt frem for at tage imod spillerne en lørdag aften, siger Jesper Frost Rasmussen, der i sin tale pointerede, at en stor del af holdet er opfostret i SFS - Sydvestjysk Fodbold Samarbejde.