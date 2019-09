Se listen og stem: Her er de nominerede til Byens Bedste 2019

Over 1000 indstillinger er blevet skåret ned til 51 nominerede. Nu er det op til jer at afgøre, hvem der skal løbe med titlen som Byens Bedste 2019.

Esbjerg: Tiden er inde. Afstemningen kan begynde. Efter en hæsblæsende udvælgelsesproces har juryen indsnævret over 1000 indstillinger til maksimalt fem nominerede i hver kategori. Derfor kan vi nu løfte sløret for, hvem der er med i kapløbet om at blive Byens Bedste 2019.

- Vi har skabt Byens Bedste, fordi vi tror på, at en kåring af den her art kan være med til at aktivere og samle byens borgere om noget positivt. Det beviser esbjergenserne med over 1000 indstillinger til årets kåring. Vi er meget imponerede over, hvor hurtigt lokalsamfundet har taget dette initiativ til sig, siger lokalredaktør på JydskeVestkysten i Esbjerg Christian Friis Hansen.

Han har siddet i juryen sammen med blandt andre borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), sangerinde Kirstine Bonde, Team Esbjergs cheftræner Jesper Jensen og centerchef hos Broen Shopping Janni Baslund Dam.

- De mange indstillinger har betydet, at vi har måttet træffe nogle svære valg og fravalg i juryen, men jeg er overbevist om, at vi har fundet de rigtige kandidater, siger Christian Friis Hansen.

Der er tale om i alt 51 nominerede fordelt på 11 forskellige kategorier. Hvem der skal vinde, er op til dig at afgøre. Afstemningen foregår på jv.dk/byensbedste frem til den 21. oktober.

Bagefter kåres vinderne under et stort show i Musikhuset Esbjerg med tv-vært Anders Breinholt som konferencier og musikalsk underholdning fra både Malte Ebert, Peter Ebbefeld og Kirstine Bonde. Billetter til showet kan købes på mhe.dk/byens-bedste-2019.