Se listen: Markant flertal af forældre vælger Bakkeskolen fra

Bakkeskolen har i alt for lang tid haft en negativ fortælling, og det er de ved at ændre på. Jeg tror, det kommer til at ske, men vi er nødt til at være tålmodige og have de langsigtede briller på.

Ikke godt - men

Bakkeskolens skoleleder mener ikke, at resultatet er godt nok, men alligevel har han positive ord om andelen.

- Det er klart, at når kun 29 procent i vores distrikt vælger Bakkeskolen, springer det i øjnene på mig. Det er en af grundene til, at vi og politikerne gør en stor indsat for at ændre situationen på Bakkeskolen. Men kigger vi et enkelt år tilbage, lå vi på knap 18 procent, og selvom de 29 procent stadig ikke er godt, er det dog bedre end sidste år, siger Morten Mærsk Schmidt. Han er skoleleder for alle Cosmosskolerne - Bakkeskolen, Boldesager Skole og Spangsbjergskolen.

Bakkeskolens kommende 0. klasse kommer til at rumme 17 elever efter sommerferien.

En anden skole i samme distrikt, der har fået en mindre andel af egne elever, er Spangsbjergskolen Cosmos, som ligger på 40,35 procent. Diana Mose Olsen har et bud på, hvorfor procentdelen ligger der, selvom skolens placering er centralt i byen.

- Jeg antager, at det er fordi flere forældre i midtbyen vælger privatskolerne. Men det er ikke til at vide med sikkerhed, uden at skolen selv undersøger og kigger nærmere på tallene, siger hun.