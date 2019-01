Se listen: De billigste og dyreste boliger solgt i Ribeområdet i 2018

Priserne spænder fra 175.000 kroner til over tre millioner kroner, viser en opgørelse fra tre ejendomsmæglere i Ribe over solgte boliger i 2018. Her kan du se en oversigt over de billigste og dyreste boliger, hver mægler har solgt i 2018.

Ribe: 2018 var et ganske fornuftigt år for de lokale ejendomsmæglere i Ribe. En oversigt fra henholdsvis EDC Ribe, Nybolig og home viser tilmed, at prisniveauet spændte vidt, når det kommer til de billigste og de dyreste huse, der blev solgt sidste år.

Således kan man se, at det billigste hus, der blev solgt, var Koldingvej 59, som gik for blot 175.000 kroner, og endda blev solgt efter blot 49 dage. Derudover solgte Nybolig også Toftlundvej 93 på blot 15 dage for 345.000 kroner. I den anden ende af prisskalaen måtte køberen af Vægtergade 2, der blev solgt af home, af med lige knap 3,3 millioner kroner, mens det næstdyreste hus var Gl Åvej 2B, solgt at Nybolig, der gik for 3,1 millioner kroner.

Thomas Gerken, der er afdelingsleder i EDC Ribe, beretter da også om et spændende år.

- Markedet i Ribe varierer rigtig meget prismæssigt. Eksempelvis har vi en bolig til salg i Vester Vedsted til 275.000 kroner og samtidig også har huse til salg i Ribe, som koster på den anden side af 3.000.000 kroner. Så det spænder meget bredt. Vi så en tendens i 2018, at hvis det var de "rigtige" beliggenheder, var køberne også villige til at betale en god pris for boligerne. Vi har blandt andet solgt et hus i indre by til 2.450.000 kroner, som var et renoveringsprojekt fra A - Z, hvor der faktisk var flere interesserede, fortæller han, mens Jesper Lind Johansen fra home Ribe supplerer:

- Sidste år oplevede vi en positiv tendens hos køberne, og der efterspørges ejendomme i alle prisklasser. Prisniveauet har været nogenlunde sammenligneligt med 2017, men grundet en god efterspørgsel, så oplever vi, at liggetiderne er faldende, fortæller han og tilføjer, at den gennemsnitlige liggetid hos home på 109 dage er den laveste i gamle Ribe Kommune.