Se fotos og video: Det Faglige Hus bygger gigantdomicil og p-hus for 350 millioner kroner

Det Faglige Hus har øget sine planer for et nyt kontordomicil på Esbjerg Strand. Jord-handlen med kommunen er gået igennem, og organisationen løfter nu sløret for detaljerne i et gigantbyggeri til 350 millioner kroner. Landsformand Johnny Nim betegner det som sit livsværk.

Det er to år siden, at Det Faglige Hus købte 12.500 kvm med henblik på at opføre et 18.000 kvm. kontordomicil i området, der er kendt som Esbjerg Strand. Parkeringsarealet omkring det planlagte hovedkvarter var imidlertid for småt, og Det Faglige Hus rettede derfor henvendelse til Esbjerg Kommune igen.

Det Faglige Hus havde i forvejen store planer for et nyt kontordomicil på Esbjerg Brygge, men efter at organisationen har købt yderligere 10.000 kvadratmeter grund, er projektet øget til størrelse XL.

Esbjerg: Der bliver tale om et nyt fagforeningsdomicil i størrelse XL, når Det Faglige Hus indleder byggeriet af det nye kontordomicil på Esbjerg Strand. Ikke færre end 350 millioner kroner bliver der brugt på at bygge mellem 22.000 og 24.000 kvadratmeter i 12 etager med et tilhørende parkeringshus i fire etager og plads til 480 biler.

Livsværk realiseres

- Vi får også løst vores parkeringsproblemer ved, at vi opfører et fire etagers parkeringshus på 12.000 kvadratmeter med facade til Molevej og plads til 480 biler. Andre 380 biler kan parkere på arealerne omkring domicilet. Hvis al parkering skulle have været overfladeparkering, skulle vi have købt hele det resterende areal på Esbjerg Brygge. Nu råder kommunen fortsat over et areal, hvor der kan bygges en eller to ejendomme, siger administrerende direktør i Det Faglige Hus, Brian Elsted Hansen.

Han og landsformand Johnny Nim fik fredag hovedbestyrelsens accept til grundkøbet, og makkerparret har også fået grønt lyst til at fortsætte forundersøgelserne af byggeprojektet, der vil beløbe sig til over 350 millioner kroner. I Det Faglige Hus navigerer man ud fra det skitseprojekt, som Friis & Moltke og Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S i Esbjerg har udarbejdet.

- Vores medlemstal ligger på næsten 146.000, og vi arbejder os stille og roligt frem mod målet at blive Danmarks største faglige organisation. Med et nyt domicil på Esbjerg Strand bevarer vi også vores rødder her, hvor det hele begyndte. Når medarbejderne kan tage deres nye kontorer i brug ved årsskiftet 2022-2023, er det mit livsværk, der bliver realiseret, siger landsformand Johnny Nim.