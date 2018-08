Det ligner en borgerkrig: Boboere fotograferer, dokumenterer og registrerer, når kommunen og Din Forsynings folk kører ind i "katastrofeområdet". Slaget står om, hvem der har ansvaret for ødelæggende oversvømmelser, der har ramt over 40 villaejere. Beboerne frygter nye oversvømmelser. Og kommunen forsøger sig med et våbenhvilemøde i stor hal på områdets skole.