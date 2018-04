Se det her: Her skal 42 meter høje master sættes op

Esbjerg/Varde kommuner: Energinet har nu offentliggjort et kort med det projektområde, som Energinet forestiller sig, at de tårnhøje 400 KV-master på strækningen fra Idomlund til grænsen kan gå igennem i blandt andre Esbjerg og Varde kommuner, og det har fået folketingskandidat for Esbjerg og Fanø, socialdemokraten Anders Kronborg, til at forny sin opfordring til en regulær borger-opstand mod masterne.

- Da jeg så kortet, fik jeg det fysisk dårligt. Det er værre, end jeg havde forestillet mig. Det her er ikke bare en kamp, hvor vi må stå sammen i Sydjylland - det er en principiel kamp mod at få skæmmet hele Danmark, siger Anders Kronborg, der for nylig gravede en rapport frem fra 2009, hvor Energinet og By & Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet beskriver den negative påvirkning af natur- og landskabelige værdier på andre strækninger med 400 KV-master. Her skal kablerne nu i jorden.

- Jeg har allerede talt med flere, der er i nærliggende risiko for at få de 42 meter høje master og linjeføringen hen over deres ejendomme i habitatområder. Det er rystende også for dem, at den slags industribyggeri skal placeres i følsom natur. Vi får ødelagt vores værdifulde områder for tid og evighed - både i forhold til vores forsøg på at få folk til at bosætte sig herovre, i forhold til os, der bor her nu, for fremtidige generationer og for turisthvervet. Vi har postet mange penge i at brande vores enestående natur, de landskabelige- og kulturmæssige værdier, og det er da helt til grin, at vi gennem år og dag nidkært har indpasset og skjule gylletanke i naturlandskaber, og så oplever vi, at staten render os over ende med master så høje som rundetårn, siger Kronborg.