Se de smukke billeder: Foto-Jens indrammer Vadehavet

For fotograf Jens K. Jørgensen er det en passion af indramme de helt rigtige stemninger i fotografier fra området omkring Nationalpark Vadehavet. Det gør han så godt, at hans billeder når verden rundt.

Ribe: Der er dem, der elsker Vadehavets natur. Så er der dem, der er kan lide at fotografere den, og så er der dem, der i helt særlig grad er passioneret omkring Vadehavet i forhold til at indfange stemningen i Danmarks vestligste atelier.

Én sådan er fotograf Jens K. Jørgensen.

- Jeg har fotograferet derude i snart 10 år, og jeg er imponeret over, at der bliver ved med at være motiver derude. I Vadehavet er hver dag forskelle i lys, farve, lyde og hvordan vandet opfører sig, og når jeg fotograferer, så holder jeg det så enkelt som muligt. Det kan Vadehavet også, for der er ingenting, der forstyrrer kompositionen i motiverne, siger Jens K. Jørgensen, der ejer butikken Ribe Fotocenter, og derfor må indrette fotograferingen efter åbningstiderne.

Med undtagelser.

- Det sker, at jeg låser butikken og drøner afsted. Det skete, da jeg fik et opkald om kronhjortene i Vadehavet, eller da der pludselig sad en stork på toppen af vandtårnet, og folk ved efterhånden, at de skal ringe til mig, hvis sådan noget sker, siger Jens K. Jørgensen, der indretter en stor del af dagtimerne efter sin passion, og som følge heraf lokalt blot går under navnet Foto Jens.

- Stemningerne kommer især tidlig morgen og sen aften, så det kræver, at man ofrer sig i forhold til de mange andre gøremål, man har på disse tidspunkter, siger han og forklarer, at dette kan være en af årsagerne til, at han i ydertimerne stort set har Vadehavet for sig selv.