Se de mange fotos: Vejrup valgte den flotteste vogn

Regnen har genret årets udgave af byfesten i Vejrup, men lokalsamfundet har alligevel bakket flot op. Søndag kulminerede festlighederne traditionen tro med et flot optog af dekorerede vogne, og for første gang i fire år var der en ny vinder.

VEJRUP: Paraplyerne måtte frem, for end ikke et vedholdende regnvejr kan sætte en stopper for borgerne fra Vejrup, når der er byfest, og det er blevet tid til årets flotte parade af "hjemmelavede vogne" gennem byen.

Så der var ganske godt med publikum på gaderne, da klokken slog 13 søndag eftermiddag, og Vejrup ventede på dette års kreative påhit. De tematiserede, dekorerede vogne bliver lavet af Vejrup-borgere, som har tilmeldt sig i grupper, og på sidste dag af byfesten afsløres de ofte flere måneders slid med at pynte vognene hjemme i garagere. Og til sidst kåres den flotteste vogn.

I år kom blandt andet en rockerbande kørende. "Byens rockere" stod der som både rygmærker og på et skit i en trailer, som to drenge trak bagefter den ATV, de kørte på. De hårde nitter så ud til at være under konfirmationsalderen, men derfor kan man jo sagtens stadig have både læderjakke og den rigtige hårde attitude.

Der var også en blanksort veteranbil, som ledte tankerne hen ægte gangstere i dollargrin, for indeni sad en mand i sort bowlerhat og hans solbrilleklædte kone og datter, der lignede nogle, der kom kørende direkte fra et kasino i Hollywood i 1930'erne.