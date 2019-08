Rørkjærkoret og Konservatoriets Pigekor kunne sagtens have sendt deres talentspejdere til Esbjerg Torv fredag aften, for her kom ikke så få piger helt op på det høje C - og langt over. Ikke fordi de sang med på musikken, som de dog også gjorde, men fordi de hvinede, som kun teenagepiger kan hvine. Duoen Citybois var nogle af dem, der fik ikke så få esbjergensiske pigehjerter til at banke.

Faktisk skreg pigerne på et tidspunkt så højt, at de var ved at overdøve musikken helt, deroppe foran scenen. Og skulle nogen af aftenens sangstjerner få et blackout og glemme teksten, behøvede de ikke blive nervøse. De havde hundredvis af sufflører stående lige foran sig - alle med sangteksterne så meget på rygraden, at det bare var at vende mikrofonen.

Ud over Citybois indtog også Chris Burton, Stefan, Zookeepers, Clara, Alexander Oscar, Brandon Beal og Martin Jensen torvescenen, og det hele blev bundet sammen af radioværter fra arrangøren Skala FM.