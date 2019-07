Se billederne fra Grøn Koncert: Varmen og musikken brager ind over Esbjerg

ESBJERG: Der var fadøl og fællessang for alle pengene, da Grøn Koncert atter kom til Esbjerg. Klokken kvart i to torsdag eftermiddag leverede Saveus en medrivende koncert på den ene af Grøn Koncerts to scener.

Selv om mange stadig sidder i campingstole til havefester overalt i byen, så var der mange mennesker til arrangementets første koncert. Og de mange publikummer sluttede sig til Saveus og gav den hele armen i varmen.

For netop varmen kan i den grad mærkes denne torsdag eftermiddag i Esbjerg. Op imod 29 grader banker ned over koncertpladsen ved Skibhøj. Derfor er der meget stor travlhed ved de mange vandposter, som Grøn Koncert har sørget for at opstille. Så selv om mange lider og nyder i varmen, så er de efter alt at dømme i gode hænder.