For Ribe VikingeCenter var det en stor begivenhed at være vært for Dronning Margrethe og prinsesse Benedikte på et besøg, som kom til at vare lige knap tre timer.

RIBE: Det var en særdeles vidende og meget spørgelysten Dronning Margrethe, som torsdag i knap tre timer besøgte Ribe VikingeCenter. Her blev hun under hele rundturen på centret ledsaget af vikingecentrets ledere, Bjarne Clement og Karen Nørgaard, og da dronningen havde sagt farvel var det en meget tilfreds Bjarne Clement, som kunne gøre status over det royale besøg.

- Dronningen viste meget stor interesse, og da hun jo er en kvinde, som har stor viden om historien betød det, at vi havde en rigtig god dialog undervejs, og dronningen havde mange spørgsmål til vore medarbejdere, som hun mødte på rundturen. Samtidig giver besøget jo også anledningen til, at vi får fortalt og vist et udsnit af vore mange aktiviteter. Det gør vi i kraft af den store medieinteresse, som sådan et besøg fører med, konstaterer Bjarne Clement.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V), havde også det pæne jakkesæt og borgmesterkæden på i dagens anledning, og i tropevarmen var han godt tilfreds.

- Det var jo en dronning i godt humør, en dronning, som er meget vidende og interesseret vi havde på besøg i dag. Hun kunne se hvilken fantastisk udvikling, der er sket på Ribe VikingeCenter siden hun var her sidste gang i 2010. Og så er det jo rigtig godt for os som kommune at vise én af vores meget store turistattraktioner frem - en attraktion, som i høj grad er båret af et meget stort frivilligt engagement, lød det fra borgmesteren.