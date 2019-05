Se billederne: Vadehavsløbets hårde hunde

Vejret var ringe, men til gengæld var humøret højt hos de ryttere, der fra morgenstunden stillede op til start i det populære Vadehavsløbet, som Esbjerg Cykle Motion og Ribe Cycle Club arrangerer hvert år med start ved domkirken.

Ribe: Det er en kendt sag, at danskerne taler meget om vejret, selv om vi ikke kan gøre noget ved det, og vejret er da også et varmt emne, da rytterne til 133 kilometer-ruten ved Vadehavsløbet 2019 - Esbjerg Cykle Motion og Ribe Cycle Clubs fælles motionscykelløb - er i gang med de sidste forberedelser inden afgang fra Ribes domkirkeplads. Thorben Sørensen, John Hansen og Hans Jørgen Jørgensen, alle medlemmer af Ribe Cycle Club, har meldt sig til længe inden, det står klart, hvordan vejret vil arte sig, men der kan ikke være tale om at springe fra, selv om det hele er lidt ugemytligt med regn og blæst denne søndag morgen. - Kald det bare stædighed, lyder det med et grin fra John Hansen, mens Thorben Sørensen pointerer, at det indbetalte startgebyr kun refunderes af cykelklubben, hvis man gennemfører. - Og vi er jo vestjyder, siger han med et underfundigt smil, men tilføjer mere alvorligt, at det vil være manglende respekt for alle de frivillige timer, der er gået i arrangementet, bare at udeblive, fordi vejret er dårligt. - Men der er givetvis nogle af dem, der har planlagt først at melde sig til kort før start, der hiver gardinerne for igen og bliver hjemme, konstaterer John Hansen.

Foto: Chresten Bergh Bananer er en almindelig kendt, favoritkilde til energi for cykelryttere. Her fyldes depoterne op inden start fra Ribe Domkirke. Foto: Chresten Bergh

Dyre jernheste De tre kammerater er øvede ryttere og i fin form. To gange om ugen cykles der 70 kilometer, og på lørdage bliver det til 100 kilometers træningsture på de dyre jernheste. - Cyklerne koster vel mellem 20.000 kroner og 70.000 kroner, så det er sådan nogle, man tager med ind i huset om aftenen, bemærker Thorben Sørensen. Ved tilmeldingsbordet sidder Søren Boysen fra Esbjerg Cycle Motion. Det er syvende gang, der er Vadehavsløb, og han har arrangeret det hvert år. Med 181 forhåndstilmeldinger fordelt på de tre ruter - 133 kilometer, 76 kilometer og 40 kilometer - er Søren Boysen ikke ved at flyde over af begejstring, selv om der løbende dukker ryttere op, der vil melde sig til kort før start. - Det er kun de hårde hunde, der kommer i dag. Jeg vil anslå, at der mangler 80-100 tilmeldinger for at komme på niveau med andre år. Men vi er dels oppe imod vejret, dels mod cykelløbet i Egtved (Tour de Trekanten, red.), der også finder sted i dag. Vi får da et overskud, men denne gang bliver det ikke stort, siger Søren Boysen, mens han holder styr på tilmeldinger, betalinger og kække bemærkningerne fra rytterne. En anden mand ved modtagebordet iført regntøj får en omgang røg, fordi han ikke skal cykle med. - Jeg har børnebørnene på besøg, forsvarer han sig, men det blæser drillepinden, der selv var til fest lørdag aften uden at røre en dråbe alkohol, på. Det er bare en dårlig undskyldning, fordi vejret er så elendigt, mener han.

Foto: Chresten Bergh Rytterne til 133 kilometer ruten er klar i startfeltet få minutter før afgang. Der er plads til lidt sjov inden den hårde tur. Foto: Chresten Bergh

Behold affaldet Rytterne begynder at trække op mod startfeltet - nogle viser bare ben, andre har gamacherne på inde under deres cykelshorts. En sidste påmindelse fra højttalerne om ikke at smide affald i naturen, men aflevere det ved de forskellige depoter langs ruten lyder inden nedtælling til start. - Det giver et kedeligt eftermæle at smide det fra sig. Stop det i lommerne, insisterer speakeren, inden han lokker med varme pølser fra grillen og øl eller sodavand, når rytterne kommer tilbage til målet på pladsen. Sekunder inden starten stopper regnen. Men det er stadig ikke, hvad man vil kalde sommervejr, og selv om det er de hårde hunde, der nu begiver sig afsted, er der sikkert mere end én, der trods alt ønsker sig, at turen allerede var overstået.

Foto: Chresten Bergh Så er der afgang, og rytterne får ros for at lægge meget disciplineret ud med en følgebil til at lede dem på første stræk til campingpladsen. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Nogle af rytterne havde klogeligt iført sig regntøj inden afgang. Regnen stoppede dog kort før klokken 9, da den første start gik. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Dav med dig og god tur. Rytterne fra motionscykelklubberne i henholdsvis Ribe og Esbjerg kender hinanden godt. De to klubber har arrangeret Vadehavsløbet sammen gennem syv år. Foto: Chresten Bergh

Foto: Chresten Bergh Ribe Cycle Club og Esbjerg Cykle Motion er fælles om motionscykelløbet, Vadehavsløbet, hvor deltagerne cykler enten 133, 76 eller 40 kilometer. Foto: Chresten Bergh

